Информацию передает «НБН», ссылаясь на Рravda.com.ua.

Как известно, бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль запомнилась танцем с президентом Путиным на своей свадьбе.

«Как мужчина, я бы не соблазнился танцем с Путиным, и я бы этого точно не сделал», – сказал Шалленберг.

Министр иностранных дел Австрии считает, что нагнетание ситуации и угроза вторжения РФ в Украину является не чем иным, как провалом политики Кремля. Для сравнения Шалленберг привел пример с подавлением восстаний бывшим СССР в Венгрии и Чехословакии.

«Путин хочет повернуть колесо истории вспять. А результат будет совершенно противоположный. Своими действиями Путин сам толкает соседей в НАТО и ЕС», — подчеркнул глава МИД Австрии.

Вместе с тем Шалленберг выступил против включения «Северного потока-2» в санкционный список против России в случае ее нападения на Украину.

Он считает, что газопровод не представляет никакой угрозы, тем более что он даже еще не работает.

Ранее мы сообщали о том, кто кому агрессор: стали известны подробности инцидента с украинскими и российскими моряками в аэропорту Франкфурта-на-Майне.