Как информирует «НБН», видео своего выступления Юлия Владимирована опубликовала на собственной странице в социальной сети Facebook.

Комментируя ситуацию с предпринимателями, которая наблюдалась в столице несколько дней назад, Тимошенко заявила:

«Я хотела бы, чтобы мы не дали замолчать обстоятельствам, которые произошли с протестующими предпринимателями несколько дней назад. Двум женщинам полиция сломала руки. 74 предпринимателя были брошены в автозаки, арестованы, а перед этим жестоко избиты. Есть видеокадры, на которых полиция ударяет людей ногами по голове, чтобы затащить их в полицейские машины».

При этом лидер «Батькивщины» добавила:

«Вот такими методами полиция действующего президента расправляется с людьми, приехавшими за справедливостью. Как во времена Януковича! Мы требуем выпустить задержанных предпринимателей, закрыть все уголовные дела против них и выполнить их требования!».

Ранее Юлия Владимировна Тимошенко указала на весомую помеху в эффективной защите границ.