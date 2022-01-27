Об этом он сказал в эфире Politeka-Online, передает «НБН».

Ранее представители Единой России» призвали руководство РФ официально начать поставки оружия подконтрольным Кремлю так называемым «Л/ДНР».

Военный эксперт и офицер запаса ВСУ Олег Жданов считает, что Россия не пойдет на этот шаг, так как это полностью разрушит Минские соглашения.

«Это полностью разваливает Минские договоренности. И мы, и весь мир прекрасно понимаем, что Россия снабжает оружием 1 и 2-й Армейские Корпуса, расположенные в Луганске и Донецке. А если еще сделает официальную поставку оружия этим воинским формированиям, то фактически она сама разрушит Минские соглашения», — сказал Жданов.

Эксперт считает, что это всего лишь политические заявления, которые стоит расценивать, как ответ на то, что страны НАТО передают Украине оружие.

«Им же надо, как-то отреагировать на то, что наши партнеры дают нам оружие и тут никто не может запретить, потому, что это абсолютно легальные поставки военно-технической помощи Украине перед угрозой нового вторжения РФ… Это их ответ на помощь нам», — заявил военный эксперт.

Ранее Жданов рассказал, как Путин может потерять власть.