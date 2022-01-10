Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «24 канал«.
Жданов привел в пример ситуацию в Казахстане и отметил, что много вопросов, и этот в частности, можно разрешить только в Кремле:
«Учитывая ситуацию, которая сложилась в окружении российского президента, Москва зашла в тупик. Все различные переговоры не дают никаких результатов. В этой ситуации, мне так кажется, может быть попытка устранить Путина от власти. Потому что иных путей, чтобы разрешить проблемы с Западом, нет».
Военный эксперт уточнил, что имеет в виду отстранение от власти именно с помощью государственного переворота:
«Всё в лучших традициях российской империи — устранить главу от выполнения соответствующих обязательств».
К стати, до этого Путин заявил, что не допустит «цветных революций» в странах ОДКБ.
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