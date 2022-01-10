Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «24 канал«.



Жданов привел в пример ситуацию в Казахстане и отметил, что много вопросов, и этот в частности, можно разрешить только в Кремле:



«Учитывая ситуацию, которая сложилась в окружении российского президента, Москва зашла в тупик. Все различные переговоры не дают никаких результатов. В этой ситуации, мне так кажется, может быть попытка устранить Путина от власти. Потому что иных путей, чтобы разрешить проблемы с Западом, нет».



Военный эксперт уточнил, что имеет в виду отстранение от власти именно с помощью государственного переворота:



«Всё в лучших традициях российской империи — устранить главу от выполнения соответствующих обязательств».

К стати, до этого Путин заявил, что не допустит «цветных революций» в странах ОДКБ.