Об этом Андрей Илларионов сказал в своем выступлении на политическом ток-шоу «ГОРДОН», передает «НБН».

Экономист, бывший помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Илларионов считает, что хозяин Кремля Владимир Путин не пойдет на полномасштабное вторжение в Украину. По словам Илларионова, Путин не сможет установить контроль над Украиной с помощью большой войны. И, по словам Илларионова, руководитель РФ это знает.

По словам Илларионова, Путин понимает, что большая война против такого государства, так Украина не увенчается успехом.

«Агрессор понимает, что он не сможет справиться с такой Украиной и такой украинской армией, которыми они есть сейчас», — заявил он.

По словам эксперта, Путин хочет установить контроль над Украиной, но сделать это он хочет другим способом, не с помощью большой войны. Илларионов сказал, что цель Путина – заставить Украину выполнять Минские соглашения. По словам экс-помощника президента РФ, для достижения этой цели Путин использует разные методы: запугивание, шантаж и другие инструменты.

Кроме того, Илларионов сказал, что хозяин Кремля «стал подключать других, кого называют союзниками Украины».

«Некоторые из союзников Украины оказывают такое давление на украинское руководство, которого не было раньше. Все это для того, чтобы заставить Украину начать выполнять «Минск-2»», — заявил Илларионов.

Эксперт считает, что выполнение Минских соглашений Украиной станет огромной ошибкой. По его словам, это приведет к потере суверенитета и независимости Украины.

К слову, ранее Илларионов рассказал, в чем Зеленский наследует Путина.