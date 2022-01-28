Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Как отметил российский чиновник, Россия не желает войны с Украиной и «брутальное наступление не в ее интересах».

«Однако игнорировать интересы российской стороны мы не позволим», — отметил Лавров.

Далее он заявил, что Россия потребовала от США и НАТО строго придерживаться ее интересов по гарантиям безопасности в Европе, в том числе отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток.

Также Лавров добавил, что в ответах США, которые получила Россия на свои предложения по гарантиям безопасности, ничего не сказано о самых важных моментах, которые беспокоили российскую сторону.

По словам главы российского МИД, с американской стороны лишь были отмечены основные «конструктивные моменты» из российских инициатив, однако они остались без ответов.

Ранее мы сообщали о том, что Украина не будет разговаривать с никем: Верещук о перспективе переговоров с ОРДЛО.