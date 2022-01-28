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Однако все прекрасно понимают, что так называемые «Л/ДНР» не имеют юридического статуса, чтобы выступать субъектом на переговорах по Донбассу, часть территории которого оккупирована Россией. И этот факт является общепризнанным международным сообществом.

Как отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, так называемые руководители незаконных «республик» сами не являются легитимными, а посему не могут делегировать никакие полномочия будь кому для участия в переговорах.

«Россия требует, чтобы мы разговаривали с ОРДЛО. Но нельзя разговаривать с никем. То есть, мы должны иметь субъект. Когда мы говорим о разговоре — это должен быть кто-то, кто уполномочен разговаривать», — подчеркнула Верещук.

При этом она добавила, что вопрос по урегулированию конфликта на Донбассе Украина, должна решать только с Россией.

«Тогда это будет честно по отношению к тем людям, которых они сегодня взяли в заложники», — резюмировала Верещук.

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