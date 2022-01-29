В эфире ток-шоу «Гордон» бывший советник российского президента высказался о возможной атаке армии страны-оккупанта на украинскую территорию. Илларионов отметил, что военные России не уйдут с Донбасса до тех пор, пока Путин занимает президентское кресло.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал журналиста Дмитрия Гордона.

Лидер россиян не оставит свою цель подчинить нашу страну, поэтому будет пользоваться разными методами, в том числе и такими, которые сопряжены с жертвами. Возможно Путин устроит локальные военные операции на украинской территории.

В то же время, как отметил экономист, полномасштабные военные действия по всей Украине Путин разворачивать не будет. Причиной отказа главы Кремля от большой войны с соседней страной стала мощь ВСУ и готовность граждан отражать агрессию государства-оккупанта.

Поскольку украинцы стали более активными в вопросе обороны своей страны, Москве ничего не остается, как только пытаться шантажировать и запугивать Украину и отдельных политических деятелей.

Путин хочет контролировать нашу страну, но, по словам Илларионова, он уже не сможет добиться этого. У агрессора был «ничтожный шанс» исполнить свою мечту 8 лет назад с началом войны на Донбассе, но сейчас момент упущен.

В декабре прошлого года Илларионов высказывался о возможном международном заговоре, от которого может пострадать Украина. Экономист высказался о переговорах Байдена и Путина.