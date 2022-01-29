Как информирует «НБН» со ссылкой на эфир «Свобода слова Савика Шустера» от двадцать восьмого января, Павел Климкин отметил, что Российская Федерация стремится влиять на всю территорию Украины, а не только на Донецкую и Луганскую области.

Кроме того, Климкин высказал слова уверенности в том, что главе Белого дома никогда не удастся договориться с президентом России Путиным относительно выполнения определенной части соглашений, достигнутых в рамках «Минска». Среди причин он назвал то, что «украинцы никогда этого не воспримут».

Экс-чиновник заявил:

«Владимир Путин реально убил Минские соглашения, когда начал массовую выдачу российских паспортов на Востоке Украины. В настоящее время там уже почти один миллион документов выдано. И, скажите, что в действительности там украинского?».





Более того, Климкин добавил, что во время переговоров по безопасности с Соединенными Штатами Америки Россия требует полностью остановить военное сотрудничество Украинского государства с Западом.



Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил о том, что Штаты направляют в Восточную Европу американские войска.

