Оппозиционный политик утверждает, что среди жителей Российской Федерации не популярна идея войны с Украинским государством. По словам Гозмана, если Кремль пойдет на полномасштабное вторжение, их граждане подумают, что армия России воюет не с жителями соседней страны, а с Соединенными Штатами Америки.

Оппозиционер подчеркнул, что россияне видят главного врага не в соседнем народе, а именно в Америке. Гозман не сомневается, что из жителей РФ мало кто верит в то, что Украина им угрожает, но верят в угрозу со стороны американцев, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Политик объяснил, что граждане РФ хотят не боевых действий, а триумфа в военном сражении из-за пропаганды Второй мировой войны. Он добавил, что благодаря «победосию» у россиян война вызывает ощущения праздника с парадом, цветами и вылетающими ракетами.

При этом они не помнят о четырех годах страданий, которые предшествовали победе. Именно по этой причине складывается ложное впечатление, что в противостоянии с украинцами будет так же легко.

Гозман считает, что сейчас официальный Киев может отсрочить вторжение российских военных. Оппозиционер отмечает, что в этом вопросе на украинцев работает время.