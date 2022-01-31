Об этой информации сообщили в росСМИ, где сослались на данные так называемой «Народной милиции» ОРЛО, передает «НБН».

Отмечается, что отличились якобы в Великобритании. Именно оттуда, как сообщают данные сепаратистов, на Донбасс прибыли соответствующие вооружения. Речь идет о ракетных комплексах типа NLAW, расположенных у линии соприкосновения с ОРДЛО.

Тем не менее, в росСМИ или со стороны сепаратистов не было представлено никаких фотодоказательств, которые бы говорили в пользу данной версии. Потому в Украине не исключили, что вышеупомянутое сообщение может быть специальным «вбросом», который должен сыграть соответствующую роль в планах гибридной армии РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в ОРДЛО прибыл особый груз в 22 тонны: СМИ раскрыли, что в нем содержится, и как это отразится на людях.