Об этом сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «НБН».

«Наш источник из Офиса Президента рассказал, что посольства Запада попросили Зеленского о личной поддержке информкампании, направленной в сторону РФ. Делается это для того, чтобы ужесточить санкции против клиентелы Кремля», — сообщил в начале инсайдер.

Затем он добавил, что на Банковой уже даже приступили к обсуждению того, какую же парадигму реакции на агрессию РФ можно поддержать. Пока что выбирают власти, если верить источнику, между нейтральной и западной.

Тем не менее известно, что лично об этом ранее не просили Зеленского посольства. Более того, источник не сообщал о том, что власти Украины присоединятся к подобному треку. Потому для некоторых пользователей соцсетей такая просьба стала неожиданной, а особенно на фоне нагнетания ситуации с войной, которая сильно бьет по экономике Украинского государства.

Более того, сообщалось, что во втором туре Зеленского не будет – Шарий обратил внимание, о чем предупредил Мураев.