Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «НАШ».

Журналистка Светлана Крюкова отметила, что согласно последним данным соцопросов, рейтинг экс-главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова начал падать. Она выразила свое мнением, почему рейтинг экс-спикера немного просел.

Представительница СМИ считает, что причина кроется в том, что Разумков часто появляется на эфирах топовых телеканалов вместе со «старыми» политиками.

«Он постоянно в эфирах на популярных телеканалах выступает вместе с Яценюком, Гройсманом, Аваковым… Люди это плохо воспринимает. Мы говорили с социологами, они это объясняют, в первую очередь, этим», — сказала Крюкова.

Крюкова отметила, что у вышеупомянутых политиков высокий антирейтинг. Кроме того, журналистка добавила:

«Когда Разумков выступил в противовес Зеленскому, в первое время он достаточно неплохо смотрелся. Он был видный, со своей точкой зрения, выступал против многих разных вещей. А потом он «перекочевал» в ряды таких вот «бывших» политиков, но с другой электоральной аудиторией».

Ранее Крюкова рассказала, почему «слуги» обиделись на телеканалы Ахметова.