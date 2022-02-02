Об этом он заявил в студии «Украина-24», передает «НБН».

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что значительная часть «слуг народа» может не попасть в следующий созыв парламента. По словам политика, последние результаты социологических опросов показывают, что поддержка пропрезидентской партии «Слуга народа» падает.

«Если они будут работать, так как сейчас работают – многие из них точно не попадут в парламент… А как партия, посмотрим. Результаты (результаты опросов, — ред.) говорят сами за себя. Время расставит все на свои места», — сказал народный избранник.

Кроме того, Разумков прокомментировал последние результаты соцопросов, согласно, которым он занял 4-е место в президентском рейтинге, а его партия может пройти в Раду. Он сказал, что не зацикливается на цифрах в рейтингах, но при этом добавил, что он сам и его команда будут делать все, чтобы эти цифры в дальнейшем выросли.

Ранее Разумков сказал, что думает о «каникулах» ВР из-за коронавируса.