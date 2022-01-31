Об этом он заявил в студии «Украина-24», передает «НБН».

Из-за того, что в Раде увеличилось число заболевших коронавирусом среди депутатов и сотрудников аппарата Верховной Рады, до 15 февраля депутаты не будут собираться на пленарные заседания, а будут работать по комитетах.

Экс-спикер Верховной Рады, депутат Дмитрий Разумков считает, что в это непростое для страны время, когда нависла угроза нового вторжения РФ, депутаты должны работать в парламенте.

«Это называют работа в комитетах. Хорошо, тогда, давайте, посмотрим, кто куда поедет. На какие заграничные округа», — заявил депутат.

Экс-спикер отметил, что после того, как Рада объявила, что уходит на карантин пошли слухи, что депутаты вывозят свои семьи за границу. Разумков сказал, что он не может говорить за всех, однако заверил, что он никуда не собирается уезжать.

«Сегодня надо бить в Раде и работать. Если мы говорим, что может быть вторжение… Только Верховная Рада может ввести военное положение, после указа президента. И счет будет идти на минуты», — заявил парламентарий.

Политик раскритиковал тех коллег, которые поддержали отмену пленарных заседаний.

Ранее Разумков рассказал о своих планах на случае вторжения РФ.