Как информирует «НБН», в эфире программы «ГОРДОН» от 17 февраля, опубликованной на YouTube-канале «Дмитрий Гордон», бывший руководитель Луганской и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль прокомментировал собственное заявление, касающееся действующей власти Украины. В частности, он заявил, что «эта шобла сядет».

Дословно из заявления Геннадия Москаля:

«Ведь это шобла, а не власть! По каким причинам сядет? Скажите, почему нас на протяжении всего времени ругает мир, в том числе и Запад? По состоянию на сегодняшний день Вашингтон и все остальные сидят тихо, и не слышно от них заявлений о том, что в Украине нарушен принцип демократии, свободы слова. Никто и словом не обмолвился, что при Зеленском в нашей стране негативное отношение к национальным меньшинствам. Но это ведь так и есть, хотя никто не говорит об этом. Потому и санкции… Вот Разумков, к примеру, он ведь на юриста учился, впрочем, как и Зеленский. Но бывший спикер Рады не подписывал решения СНБО относительно санкций. Он тогда заявил, что запрещено вводить санкции в отношении украинцев, если они не были осуждены за действия, связанные с терроризмом».

В эфире этой же программы информацию об эвакуации собственной семьи из Украины прокомментировал также и экс-глава разведки Украины Василий Бурба, заявив, что он сам, его супруга и дети сейчас находятся в Киеве.