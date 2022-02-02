Как информирует «НБН» со ссылкой на газету «Взгляд», по словам эксперта, и президент, и секретарь СНБО прекрасно понимают то, что если соглашения, достигнутые в рамках «Минска» начнут выполняться, то в обществе сразу же появятся лозунги типа «нет капитуляции». По мнению Погребинского, именно по этой причине и появилась идея о новом соглашении.

Насколько известно, ранее СНБО в лице Данилова сделал предложение начать переговоры о замене договоренностей, достигнутых в Минском процессе.

Цитата из заявления эксперта в области политологии:

«И Юлия Владимировна Тимошенко, и секретарь СНБО, передающий голос Зеленского, образовали единство в отношении некоторых вещей. То, что они выступили против выполнения Минских соглашений, по факту может означать только одно – они готовы отказаться от Донбасса».

Также Погребинский высказал мнение, что Данилов и Тимошенко прекрасно осведомлены, что Донбасс и Российская Федерация не пойдут на принятие новых соглашений.

«Как следствие, они были бы честными и открытыми, если бы сказали: на территории Востока Украины живут «неправильные люди», и это «раковая опухоль» для страны. Поэтому давайте всю эту историю будем заканчивать, и пускай Донбасс уходит, а Россия пусть восстанавливает регион за собственные деньги, и никто им не будет мешать это делать. Но сказать они так не могут. Именно поэтому и предлагают сейчас какое-то новое соглашение».

Ранее политолог высказал мнение, что Соединенные Штаты Америки могут пойти на серьезную уступку России по Украине.