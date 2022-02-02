Смешко озвучил свое предложение в эфире ТВ-канала «НАШ». Он заверил, что Украинскому государству необходимо дать другое «историческое» название.

По мнению нардепа, название страны должно делать отсылку к Киевской Руси, поэтому переименовать ее нужно на Русь-Украина. Лидер политической силы убежден, что таким образом мы сразу убьем двух зайцев, поставив под удар пропагандистскую трактовку истории нашего государства.

Смешко считает предложенное им название для Украинского государства правдивым, информирует «НБН».

Он подчеркнул, что понятия «русский» и «российский» разные. Он выразил убеждение, что в свое время император Петр I приложил все усилия, чтобы убрать понятия «Московия» и «московиты». Взамен им появилось слово «российский». В своем рассказе нардеп сослался на труд философа Вольтера «История Карла XII, короля Швеции», которую француз написал в 1731 году.

Политик считает вопрос названия страны важным, поэтому предложил обсудить его вместе с украинцами, в частности устроить референдум о переименовании государства.

Смешко добавил, что политическая культура поднимется, когда начнет звучать «историческая правда».

В прошлом году депутат отреагировал на инициативу секретаря СНБО Алексея Данилова изменить украинский алфавит. Смешко выразил свое мнение относительно замены кириллицы на латиницу и дал Данилову совет.