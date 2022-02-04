Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на выпуск политического ток-шоу «ГОРДОН».

Журналист Дмитрий Гордон спросил у экс-министра МВД Арсена Авакова, уйдет ли, по его мнению, президент Владимир Зеленский в отставку. Экс-министр без размышлений ответил, что нет, не уйдет.

Кроме того, он добавил, что учитывая всю нынешнюю ситуацию в стране и угрозы со стороны РФ, Украине не нужно, чтобы сейчас президент сложил свои полномочия.

«Нам надо, чтобы в этой тяжелой ситуации он проявил все свои наилучшие качества и выстоял в этот момент. А потом проявил мужество и распустил нынешний созыв Верховной Рады, провести новые выборы в Раду. И только потом пусть решает свою судьбу», — сказал политик.

Ранее Аваков рассказал, что сейчас происходит с Зеленским.