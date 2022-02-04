Однако, в это же время, как пишет «НБН» со ссылкой на ресурс, против нового кандидата на вышеуказанные должности на Банковой якобы началась медиа-кампания дискредитационного характера.

Цитата из сообщения ресурса:

«Источники сообщают, что против претендента развернулась «черная» медиа-кампания, инспирированная влиятельными силами в Офисе Президента, которые (как говорит источник) «не хотят потерять насиженные места». Также по нашей информации Скичко подключил опытных хакеров из структуры «Пари-Матч», чтобы отследить источник фейковых новостей. Заруба идёт хорошая».

Ранее источники этого же ресурса сообщали, что новым главой Кабинета министров Украины или руководителем Офиса президента может стать Александр Скичко, возглавляющий в настоящее время Черкасскую ОГА.