Как информирует «НБН» со ссылкой на телеграм-канал «Легитимный», источники ресурса заявили о большой вероятности назначения на должность премьер-министра или главы ОПУ Александра Скичко, возглавляющего в настоящее время Черкасскую областную государственную администрацию.

Цитата из сообщения ресурса:

«Наши источники сообщают, что есть большая вероятность, что главу Черкасского ОГА Александра Скичко в ближайшее время могут назначить премьером или главой ОП. Такие обсуждения были в «кабинете». Он отлично зарекомендовал себя, возглавляя Черкасскую ОГА. К тому же – в хороших отношениях с президентом».

Также весьма интересную информацию о вероятных досрочных президентских и парламентских выборах в Украине озвучил в эфире телеканала Украина 24 экс-глава МВД Арсен Аваков.