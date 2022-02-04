Об этой информации сообщил «Остров», передает «НБН».

Отмечается, что самолет прибыл еще вчера, 3 февраля. В нем содержится целых 85 тонн особого груза, который пригодится для территориальной обороны Украины. Резников решил раскрыть детали своего заявления.

«Встретили в Борисполе 7-й борт из Америки! На сей раз нам было дано 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Это прекрасная новость. Но ключевое то, что это еще не конец. Продолжение следует», — сообщил Резников.

Пока неизвестно, что еще прибудет в Украину из Соединенных Штатов. Однако в Минобороны ждут оружия новейшего производства, благодаря которому можно будет оборонять границы нашего государства.

Так сообщалось: США перестали быть союзником Украины — источник рассказал, какое заявление сделала Псаки.