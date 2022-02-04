На своей странице в Facebook Сазонов сообщил, что народные избранники от фракции «Европейской солидарности» пытаются избавиться от Сухачева. Для этой цели политики внесли законопроект о досрочном увольнении главы ГБР. По их мнению, под руководством Сухачева бюро работает неудовлетворительно.

Блогер отмечает, что Сухачев внезапно стал неугоден нардепам, как только против Порошенко призвали к ответу по закону в деле о госизмене, информирует «НБН» .

По словам Сазонова, бюро в ситуации с нардепом Виктором Медведчуком сработали, как часы, однако претензии к правоохранителям начались именно после начала судебных разбирательств вокруг пятого президента Украины.

Блогер утверждает, что попытки лишить Сухачева должности главы ГБР вызваны страхом Порошенко перед следствием. Сазонов добавил, что такой шаг фракции оппозиционера подтверждает серьезность обвинений в адрес политика и боязнь получить «реальный срок».

Отметим, что в ГБР недовольны поведением Порошенко, который не идет на сотрудничество со следствием. В ведомстве призвали его прекратить распространение фейков и напомнили о том, что он обязан участвовать в процессуальных действиях.