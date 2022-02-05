Об этом сообщает Err.ee, передает “НБН”.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее выразил готовность направить дополнительные войска в Эстонию в связи с развертыванием российских войск вдоль границ Украины, включая Белоруссию.

«Они в данное время готовятся к отправке. Это около 850 солдат, столько же, что и в уже размещенной в Эстонии боевой группе. Мы прогнозируем, что первые солдаты прибудут в этом месяце — в феврале», — сказал Аллен в пятницу Эстонскому телевидению.

Согласно планам, усиленная боевая группа останется в Эстонии для весенних учений “Сиил”.

Известно, что Великобритания является ведущей страной армейской группировки НАТО в Эстонии. Франция, Дания и Исландия также вносят свой вклад. Боевая группа батальона союзников, действующая в составе 1-й пехотной бригады Оборонительных войск, составляет почти 1 200 военнослужащих Оборонительных войск. В настоящее время в Эстонии находится около 850 британских солдат.

“Не знаю. Смотря как. Но, может быть, несколько месяцев, три месяца. Мы ценим Эстонию с нашим партнером, и это зависит от того, насколько серьезной будет ситуация с безопасностью в нашем регионе в будущем”, — ответил Аллен на вопрос о временных рамках операции.

Как сообщалось ранее, Эстония начала отгораживаться “стеной” на границе с РФ.