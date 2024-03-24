О том, что этим утром, 24 марта, враги в четвертый раз пытались осуществить атаку на область, запустив десятки ракет, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Киевской ОВА.

Как стало известно, прямых попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано, и пострадавших среди местного населения также нет. Однако, падение частей ликвидированных целей отмечено в трех районах региона.

В частности, на территории одного из населенных пунктов, обломки ракет свалились на автомойку, повредив линию электропередач, проходящую рядом. Вследствие данного инцидента, в более, чем 400 домовладений отсутствует снабжение электроэнергий: над устранением этих последствий работают энергетики.

Еще в одном населенном пункте, идентичными обломками частично разрушена детская площадка на территории частного домовладения, а в другом — части российской ракеты упали на открытой местности за периметром поселка.

Ранее мы писали о том, что в КГВА сообщали о работе ПВО и последствиях обстрела 24 марта.