Как информирует «НБН» со ссылкой на эфир телевизионного канала «НАШ» от четвертого февраля, Карасев высказал мнение, что Вашингтон и дальше будет контролировать Киев, преследуя цель избежать прямого военного конфликта между Украинским государством и Россией.

В частности, политик подчеркнул:

«Американцы будут тихонько отползать, уходить от Украины. Но при этом они будут оставлять за собой влияние. Ведь контроль является весьма важным моментом. Белый дом не будет мешать разрешению военной ситуации на Востоке нашей страны, и не будет допускать прямого вооруженного столкновения между Москвой и Киевом. Ведь прямое военное столкновение между этими странами, не дай Бог это произойдет, будет означать прямое столкновения Кремля с Западом. Но в данном случае это уже будет противостояние с Россией и Китаем».

О вариантах разрешения ситуации на Донбассе ранее высказался еще один украинский политолог Михаил Погребинский.