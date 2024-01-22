Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале блогер Денис Казанский показал видео, на котором запечатлены улицы Авдеевки в наши дни.

Он отметил, что именно таким образом Путин и российские патриоты понимают «освобождение».

Так, в своем посте, где журналист показал видео улиц Авдеевки в наши дни, Казанский также написал следующее:

Город разрушили, большую часть домов уже нельзя восстановить, нужно все строить заново. От обстрелов российских вооруженных сил погибли уже сотни жителей. Еще тысячи лишились своих домов и имущества. Однако по этому поводу Z-мразь конечно же стыдливо молчит. Никто не сочувствует этим жителям Донбасса. Достаточно сравнить эти кадры с тем же Донецком по которому они льют фальшивые слезы и кричат про «страшные обстрелы 8 лет».

Напомним, ранее блогер и журналист Денис Казанский рассказал о коммунальном коллапсе на оккупированной части Донбасса.