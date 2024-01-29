Как информирует «НБН», после некоторого времени сохранения интриги, официальный комментарий по данному поводу сделал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии изданию «Украинская правда».

Итак, в материале отмечается, что по словам Никифорова, Зеленский не увольнял Залужного.

Отвечая на вопрос, увольнял ли президент Залужного, пресс-секретарь ответил:

Точно нет! Президент главкома не увольнял.

Также на странице Минобороны в ТГ-канале появилось сообщение, в котором ведомство написало:

Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда.

Напомним, ранее Борислав Береза, Алексей Гончаренко, Роман Цимбалюк в своих ТГ-каналах распространили информацию о том, что якобы Зеленский уволил Залужного, а на его место будет назначен Буданов.

Ранее мы уже писали о том, что Валерий Залужный подтвердил информацию об уничтожении самолетов оккупантиов.