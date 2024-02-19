Как информирует «НБН», во время своего очередного вечернего обращения к народу Украины, 19 февраля, Зеленский отметил, что оккупационные войска пользуют, так сказать, «Ахиллесову пяту» ВСУ, то есть, они пользуются тем, что военная помощь для украинских защитников в настоящее время весьма задерживается. Президент подчеркнул, что нехватка вооружения весьма ощутима на фронте.

Так, в своем обращении Зеленский отметил:

В настоящее время весьма тяжелая ситуация на нескольких направлениях на фронте. Именно в тех местах, где враг сосредоточил максимум резервов. Они пользуются задержками помощи на территории Украины. И это весьма ощутимые вещи. Нехватка артиллерии, огромная нужда в фронтовой ПВО, а также в большей дальнобойности нашего оружия.

Помимо прочего глава государства отдельно выразил благодарность тем предприятиям, которые в настоящее время уже наладили производство оружия, дронов и снарядов, а также РЭБ.

Напоследок он добавил:

Естественно, мы сейчас еще не можем обеспечить все потребности только благодаря собственным возможностям, однако каждый месяц придает Украинскому государству собственную силу, свои возможности. Благодарен всем, кто ради этого работает.

Напомним, ранее Зеленский пояснил, почему ВСУ вышли из Авдеевки.