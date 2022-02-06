Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Рабиновича Гарику Мартиросяну в рамках программы «Общественное мнение», депутат ВРУ заявил, что действующая власть вместо того, чтобы искать пути к диалогу, активно продолжает издевательскую политику в отношении оппозиции. В частности, он припомнил о закрытии телеканалов и убийстве свободы слова на территории Украинского государства, что, естественно, никоим образом не способствует нормализации отношений с Москвой.

Рабинович высказал мнение о том, что если человек хотел бы наладить диалог с оппонентом, то он нашел бы, в данном случае, Медведчука, и начал бы через него решать вопросы.

«Однако что сделали «зеленые»? Они незаконно постановили Медведчуку домашний арест, хотя Петр Порошенко, который обвиняется по аналогичной статье, свободно ходит по улицам страны. А у Медведчука еще и самолет отобрали, да и над семьей издеваются… Но это точно не способствует урегулированию кризисной ситуации. И если они считают, что смогут обменять судьбу Медведчука на лояльность Кремля, то они очень сильно заблуждаются», — отметил сопредседатель «ОПЗЖ».

Советы Рабиновича — Зеленскому

Отвечая на вопрос ведущего о том, какие бы советы Рабинович мог дать Зеленскому, парламентарий ответил:

«Лично я бы дал Зеленскому совет, чтобы он признался перед народом Украины в том, что когда он баллотировался в президенты страны, он вообще ничего не понимал в управлении государством. Потом он 2,5 года учился этому. А теперь он спрашивает украинцев о том, если ли какая возможность все исправить… Кроме того, я бы посоветовал ему установить мир, посадить за решетку тех, кто незаконно закрыли телевизионные каналы, а также предоставить возможность каналам вновь начать вещание. Он должен извиниться перед журналистами. Президент должен немедленно выпустить репрессированных. В частности и Медведчука. Ему нужно перед ним извиниться, а также спросить совета, как достичь мира на Донбассе. Скажите, это разве такие сложные шаги? Я так не думаю…».

Ранее о втором шансе для выполнения собственных обещаний, которые были даны народу Украины Зеленским, заявил еще один лидер «ОПЗЖ» Юрий Бойко.