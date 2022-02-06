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Такое заявление сделал бывший советник Путина Андрей Илларионов в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, лидеры отдельных западных стран пытаются навязать украинскому президенту Владимиру Зеленскому мысль о том, что нужно согласиться и Минскими договоренностями и, соответственно, признать за Россией не только Крым, но и весь Донбасс.

«Осуществление Минских соглашений, не дай бог если такое произойдет, это сдача суверенитета Украины Путину через сепаратистов на востоке. И вот этим делом занимаются некоторые из этих джентльменов», — пояснил Илларионов.

Он считает, что эти мировые лидеры периодически связываются с Кремлем и рассказывают, как идёт процесс оказания давления на украинскую власть.

Также Илларионов отметил, что Минские соглашения являются аналогом сговора в Мюнхене в 1938 году, когда Гитлер оказывал давление на лидера Чехословакии, угрожая войной.

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