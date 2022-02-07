Представитель литовского руководства подчеркнула, что нельзя угрожать Организации Североатлантического договора или издеваться над Альянсом.

Политик не отрицает, что Альянс может увеличить численность своих войск, опираясь на то, какая будет геополитическая ситуация в регионе, а также на вопрос его безопасности, информирует «НБН» со ссылкой на «ТСН».

Она подчеркнула, что Североатлантическому Альянсу важно послать сигнал о том, что организация не позволит сыпать угрозами в свой адрес.

Отметим, что Москва потребовала от Альянса гарантий относительно не расширения НАТО на Восток и отказа предоставить Украине членства в организации. Генсек Организации Североатлантического договора, комментируя ультиматум России, дал понять, что Кремлю не удастся надавить на Альянс в этом вопросе.