О том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, во время посещения Италии, опроверг потенциальное задействование войск Альянса на территории Украины, пишет «НБН», ссылаясь на материал ANSA.

По словам Столтенберга, командование НАТО не намерено отправлять подконтрольный контингент в Украину, и подобного не желают и сами граждане страны, охваченной войной. Генсек Альянса добавил — Киев просит лишь большего объема поддержки.

Генсек НАТО подчеркнул — одной из причин, вследствие которой российско-оккупационым войскам удалось продвинуться на поле боя в последние месяцы, — «мы не выполнили обещанное [речь идет и об одном миллионе снарядов от Евросоюза], но есть и [вина] США, которым понадобилось 6 месяцев, чтобы согласовать новый пакет помощи».

Ранее мы писали о том, что НАТО хочет задокументировать отказ от отправки войск в Украину.