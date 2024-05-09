Гарант в ходе совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой в украинской столице в четверг, 9 мая, напомнил, что наша страна ждет шаги Евросоюза, которые необходимы для переговоров по ее интеграции в ЕС.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Европейская правда».

Глава государства подчеркнул, что Киев выполнил все условия, чтобы уже в следующем месяце была утверждена переговорная рамка и стартовал соответствующий процесс для вступления Украины в ЕС.

По мнению украинского лидера, кроме того, расширение Европейского Союза должно выйти за перечень государств, которые получили статус кандидата. В частности, президент считает необходимым членство в организации Балканских стран, Молдовы, а также Грузии и Республики Беларусь.

Что интересно, Зеленский не назвал в этом списке Турцию, которая имеет статус кандидата, при этом переговоры о ее вступлении в Евросоюз остановлены.

Напомним, что в декабре прошлого года турецкий лидер Реджеп Эрдоган раскритиковал вероятное членство Украины в ЕС. Президент жаловался, что его государство «стоит у дверей» организации более 10 лет.