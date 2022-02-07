Как информирует «НБН» со ссылкой на «Политнавигатор», Погребинский заявил, что «птички», закупленные украинской стороной у Анкары, являются весьма сомнительным поводом для гордости.

Согласно его словам, превосходство этих систем вооружения в небе над Донецкой и Луганской областью, если Украина отправит их туда, очень быстро закончится. И произойдет это буквально сразу же после того, как Россия поставит в ОРДЛО обещанные системы РЭБ.

Руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии добавил, что все до единственного беспилотники Bayraktar, которые Украина отправит на Донбасс, просто «умрут» там, причем очень скоро.

«Но в Украине не понимают этого, а все потому, что они чудаки», — отметил эксперт.

Также политолог добавил:

«Почему я о «Байрактар» вспомнил? Я просто в новостях видел, как показывали, что белорусские военные смогли посадить какой-то беспилотник, который залетал на их территорию. Там же с россиянами учения какие-то начинаются, или уже начались. И этот беспилотник решил глянуть, что же там происходит, но его положили на землю, и будут теперь с ним разбираться. И если Россия таки поставит РЭБ на Донбасс, то аналогичные ситуации будут происходить и там с «Байрактар».

Насколько известно, ранее в Турции уже озвучили причину, из-за которой Анкара приняла решение о поставках беспилотников в Украину.