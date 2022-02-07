Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Ситуацию прокомментировал российский блогер Рустем Адагамов. По его словам, надежды российского президента не оправдались, его место на трибуне оказалось между президентами Таджикистана Рахмоном и Туркменистана Бердымухамедовым.

«Путин ехал в Пекин, в надежде на теплую встречу со стороны главы КНР и, наверное, рассчитывал, что Си Цзиньпин предложит ему место рядом с собой, но нет — место Путина оказалось между среднеазиатскими царьками», — написал Адагамов в своем блоге.

Видимо, обидевшись, президент РФ, в отличие от остальных, не надел даже маску.

Как отметил блогер, дома у Путина наглый кавказский бандит, которого он вынужден принимать в Кремле, а также «проигранная партия» с Байденом из-за неосторожной попытки напугать Запад.

«Осталось только искать поддержки у китайцев, поэтому пожилому и уставшему человеку пришлось скучать и ждать окончания церемонии — уйти неудобно, хозяева не поймут», — резюмировал Адагамов.

В сети отреагировали на на эту ситуацию с юмором.

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