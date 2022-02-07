Об этой информации сообщил 112UA.TV, передает «НБН».

В самом начале Рабинович отметил, что власти страны делают все возможное, чтобы уничтожить свое государство. Более того, он сообщил, что Зеленский должен подумать о народе и стране, а не о личных амбициях.

«Я мог бы дать совет Зеленскому: пускай признается пред народом, что ничего не понимал в политике, когда баллотировался в президенты страны. Он учился этому 2 с половиной года, а теперь спрашивает у народа, мол, присутствует ли возможность для исправления всего этого. Затем он должен посадить тех людей, которые в незаконном порядке закрывали каналы, не предоставляя им возможности для возобновления вещания. Он должен извиниться перед представителями прессы, а также пускай выпустит репрессированных, включая Виктора Медведчука», — заключил Рабинович.