Об этой информации сообщила «Украинская Правда», передает «НБН».

«У нас есть вся полнота информации. Мы реалистично оцениваем сложившуюся обстановку. Много разных заявлений может быть со стороны разных экспертов. Разные и прогнозы есть, особенно со стороны зарубежных СМИ. Некоторые даже начали твердить о российском вторжении. Однако по правде оно произошло 8 лет назад», — сообщил в начале Резников.

Затем он добавил, что вероятность полной эскалации между двумя странами является низкой. Глава Минобороны подчеркнул, что ВСУ полностью контролируют ситуацию на границах. Более того, по его словам, ничего не указывает на вероятное вторжение, которое может начаться довольно скоро.

Более того, Лукашенко готов помочь ОРДЛО: «президент» Беларуси сказал, что готов отправить на Донбасс.