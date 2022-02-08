Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «НБН».

В самом начале политик отметил, что Украина готова дать отпор агрессии со стороны Российской Федерации. Тем не менее он предупредил, что Киев всегда выступал за то, чтобы произошло мирное урегулирование конфликта в политико-дипломатическом формате.

«Однако ключевая проблема – это далеко не форматы. Их вполне достаточно. Проблема в самой России. Если кого и нужно реанимировать, так это Кремль, который потерялся в своих имперских аппетитах. Сейчас он больше напоминает кровавого маньяка, а не рассудительного переговорщика», — заключил Порошенко.

Более того, в Украину летят особые гости из Европы: СМИ раскрыли, кто скоро прибудет в Киев.