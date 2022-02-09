Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

«Впервые наши военные моряки получат то оружие, которое можно назвать реально действующим. Оно позволит нам противопоставить что-то ВС РФ в акватории Черного и Азовского морей», — сказал в начале Пристайко.

Затем он уточнил, что имеет в виду ракеты. По его словам, поставка ракет является частью украино-британской ассоциации касательно развития флота нашего государства. Более того он добавил, что в документе предусматривается еще и строительство в Украинском государстве двух военно-морских баз, а также тральщиков, предназначенных для ВМС.

«Первые два корабля будут построены на территории Великобритании. Остальные уже соорудят на созданных мощностях внутри Украины», — заключил Пристайко.

Таким образом, учитывая вышеупомянутое заявление, был сделан явный намек на то, что РФ столкнется с ракетным ударом при вторжении со стороны акватории.

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