О том, как «зашевелились» власти РФ после требований местного Минэнергетики дополнительно развернуть ЗРК «Панцирь» для защиты НПЗ (производят и ракетное топливо, в том числе) от «прилетов» ударных беспилотников «неизвестного происхождения», пишет «НБН», ссылаясь материал Института изучения войны (ISW).

В соответствии с информацией, которой располагают аналитики ISW, представители оборонного ведомства страны-агрессора намеренно замедляют поставку двух «инновационных» зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 «Триумф», уже выкупленных Индией.

Предполагается, что подобные задержки напрямую связаны с недостаточным производством ЗРК С-400 «Триумф» в самой России, а также возросшими нуждами в системах противовоздушной обороны для защиты городов и стратегически-важных предприятий (например, НПЗ) государства-террориста от ударов украинских БПЛА, не считая сообщений, касающихся значительного ухудшения отношений между Москвой и Нью-Дели.

Ранее мы писали о том, что британская разведка оценивала потенциал российского ПВО в эффективности защиты НПЗ.