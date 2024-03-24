О том, что серия «хлопков» прозвучала не только на территории Симферопольского района, но и в пригородной зоне Симферополя, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную местным Telegram-каналом «Крымский ветер».

Как стало известно, после около 20 взрывов, прогремевших со стороны поселка Гвардейское, так мощно запылала российская нефтебаза, размещенная в окрестностях ЖД-станции Остряково. Кроме того, очевидцы не исключают и ряд попаданий в гарнизон захватчиков около этого же населенного пункта.

Также, вечером субботу, 23-го марта, в Севастополе звучали сигналы «воздушной тревоги» — после нескольких взрывов взрывы, в районы попаданий выезжали местные чрезвычайные службы. По словам так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, российская ПВО традиционно «прекрасно отработала», сбив почти все воздушные цели, однако проходы через севастопольскую бухту перекрыты.

Ранее мы писали о том, что росМИ жаловались на масштабный пожар после удара БПЛА по НПЗ в Самарской области.