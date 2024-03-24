О том, что вследствие ракетного обстрела столицы, в двух районах города зафиксировано падение обломков, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Киевской городской военной администрации (КГВА).

Как стало известно, на территории Деснянского района части российских ракет упали на лесной массив. На территории Шевченковского района — на парковую зону и жилые застройки, повредив фасад многоэтажки, и, к счастью, обошлось без возгораний.

Также, на данный момент информации о пострадавших нет, а на местах инцидентов ведут работу соответствующие службы. Обновленные данные оперативной сводки появятся несколько позднее.

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