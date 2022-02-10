Информацию передает «НБН», ссылаясь на Donpress.com.

Площадь охвата военных учений фактически перекрыла возможность передвижения судов в акватории морей. Также был перекрыт и Керченский пролив.

В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на незаконные действия военно-морских сил России, обвинив Кремль в развязывании гибридной войны.

«Выражаем решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Подобные действия российских властей являются частью гибридной войны, развязанной против украинского государства»,-сказано в заявлении МИД Украины.

Кроме того, в министерстве отметили, что таким образом Россия демонстрирует пренебрежение всеми нормами международного права и игнорирует принципы безопасности, о которых сама так настойчиво добивалась от США.

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