Как информирует «НБН», в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии подчеркнул что, давая ответ Путину на его слова об Украине в виде строк из песни, Верховный главнокомандующий ВСУ Зеленский предпринял попытку пошутить. Однако в итоге получился полный провал.

Цитата из заявления Погребинского:

«Владимир Александрович попросту «стрелки перевел», мол, Путин, говоря словами из песни, подразумевал Украинское государство, что наша страна тоже красавица. Но только она не твоя, а моя. Ну понес он ахинею всякую в ответ. А выглядело это как просто дурак. Причем, самый элементарный».

Эксперт высказал мнение о том, что большая ошибка украинского лидера состоит в том, что он в своем ответе принял решение якобы «блеснуть» своим хорошим чувством юмора. Погребинский добавил, что при этом президент никоим образом не акцентировал свое внимание на главной мысли – выполнении соглашений, достигнутых в рамках «Минска».

К слову говоря, глава Украинского государства весьма красиво ответил российскому лидеру Путину на его слова о нашей стране, которые он высказал в виде строчки из песни: «Нравится – не нравится, терпи, моя красавица».