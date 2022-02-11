Информацию передает «НБН», ссылаясь на Оbozrevatel.com.

Как отметил глава делегации Украины Андрей Ермак, каких-либо конкретных результатов встреча не дала, стороны не смогли подписать итоговый документ.

По словам Ермака, все говорили о необходимости выполнения Минских договоренностей, однако каждая из сторон трактует их по-разному.

«Минск», на котором должен быть основан мирный процесс, продолжает оставаться камнем преткновения между Украиной и Россией», — отметил глава Офиса президента Украины.

Вместе с тем, Ермак оптимистично оценивает результаты переговоров, подчеркнув, что все участники подтвердили необходимость соблюдения режима прекращения огня.

«Было бы хорошо, если бы на этой встрече мы все же смогли что-то согласовать. Но случилось, как случилось», – признал глава украинской делегации.

С Российской стороны традиционно прозвучало недовольство переговорами, из-за того, что в результате не было подписано никакого документа.

Ситуация вокруг конфликта на Донбассе продолжает оставаться патовой.

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