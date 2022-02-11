Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» написал о некорректном высказывании главы МИД РФ. Лаврову не понравилось, что Кулеба твердо стоит на том, что Украина не будет проводить переговоры с представителями «республик» ОРДЛО.

Украинский министр заявил, что никакого диалога с непризнанными «ЛДНР» не будет, поскольку соглашения «Минска» не предусматривают разговоры со ставленниками Кремля, информирует «НБН».

Лаврова возмутило заявление украинского коллеги, за что он сравнил его с нацистским пропагандистом Йозефом Геббельсом. Руководитель дипломатического ведомства РФ считает, что украинский министр «превосходит искусство» верного последователя Адольфа Гитлера.

По-хамски Лавров отозвался и о коллеге из Великобритании. Переговоры с Лиз Трасс он назвал общением «слепого с глухим». По его мнению, британский дипломат его «слушала, но не слышала», отклоняя все «аргументы» представителя России. Соответствующие жалобы он озвучил после встречи во время брифинга.