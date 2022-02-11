Как информирует «НБН» со ссылкой на эфир UkrLive, украинский политик утверждает, что нашей стране в свое время придется нормализовать отношения с Российской Федерацией, так как у государств весьма сильно связана экономическая сфера.

Вадим Карасев уверяет, что Киев не сможет никуда деться от такого сценария. Согласно словам политолога, двойная политика действующей в Украине власти по отношению к Москве в сфере товарооборота во время конфликтной ситуации на Востоке Украины, в котором киевские власти винят Кремль, продолжается уже долгие 8 лет.

Цитата из заявления эксперта:

«Если все это длится на протяжении такого долгого отрезка времени, значит нельзя отказываться. Если бы был вариант отказаться, то уже точно сделали бы это. Хочу отметить, что это не является плохим событием. Ведь настоящие союзы, они зиждутся не только на интересах геополитики, но и на основании экономики. Это означает, что объявить войну между двумя странами будет весьма тяжело. Следовательно, придет то время, когда Украине и России придется думать, как нормализовать отношения между собой».

Согласно мнению политика, все дело ведет к тому, что Украинскому государству нужно начинать замысливаться над тем, что каким-то образом необходимо выполнять «Минск».

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Ранее Вадим Карасев также высказал собственное мнение относительно того, почему Зеленский принял решение провести встречу СНБО в Харькове.