Как информирует «НБН» со ссылкой на эфир UkrLive от девятого февраля, Вадим Карасев высказал мнение, что заседание СНБО, которое организовал Зеленский в Харькове, а не в столице Украины, выглядит, как маневры дипломатического сектора, в ходе которого будут обсуждать пути для решения войны на Востоке Украины.

Цитата из заявления Вадима Карасева:

«Лично я смотрел бы на такое заявление, как на часть маневров дипломатии. Ведь нашу страну подталкивают к выполнению договоренностей, достигнутых в рамках «Минска». Много кто в Украине будет смотреть на это, как на предательство со стороны действующей власти. Как следствие, руководство нашей страны делает маневры с территориальной самообороной, форпостом против вторжения, а также Харьковом».

Политолог также подчеркнул, что он в таком предложении гаранта Конституции видит «не стратегический сценарий, а какой-то больше похожий на игровой, мол, мы не сдаемся».

Кроме того, ранее Вадим Карасев уже говорил о планах Вашингтона по Украине. По мнению политика, США и в дальнейшем будут держать Киев под контролем, а также преследовать цель избежать военного столкновения с Москвой.