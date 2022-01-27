Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

26 января в Париже состоялись очные переговоры советников лидеров «нормандской четверки».

Журналист, делегат от Украины в ТКГ Сергей Гармаш прокомментировал заявление представителя РФ на переговорах в Париже Дмитрия Козака. Гармаш отметил один нюанс в заявлении представителя Кремля, который его насторожил.

«Меня насторожило то, что он заявил. Правда, мы не знаем, насколько этот факт правдивый», — сказал представитель Украины в ТКГ.

Гармаш отметил, что Козак сказал, что в ближайшие 2 недели, до следующих переговоров советников «нормандской четверки», стороны будут работать над единой трактовкой Минских договоренностей. По словам журналиста, именно этот момент его и насторожил. Гармаш опасается, что Украина «под дулом российских автоматов» может согласиться на неприемлемый документ, наподобие «Минска-1» и «Минска-2».

«Я вспоминаю ситуацию с «Минском-1» и «Минском-2»… Сейчас мы видим, что Россия стянула к нашей границе войска, видим угрозу глобальной войны. Это также является опасностью для наших нормандских партеров – Германии и Франции, которые зависимы от российских энергоносителей и боятся потока беженцев, в случае войны. Поэтому, у них тоже есть свой интерес», — заявил журналист.

Гармаш добавил, что «единая трактовка» Минских соглашений, о которой заговорил Козак, будет нарабатываться «под дулом российских автоматов». К тому же он считает, что Германия и Франция в данной ситуации могут давить на Украину.

«Потому, что они больше боятся РФ, чем Украину. Украину они не боятся… Это меня смущает», — подытожил Гармаш.

Стоит отметить, что ранее Гармаш рассказал о первых в этом году переговорах в ТКГ. Его удивило поведение российской делегации, которая не пыталась сорвать переговоры, так как делала это ранее. Он предположил, что это могло быть связано с предстоящими переговорами советников «нормандской четверки».